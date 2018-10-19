Москва, 19 октября, 2018, 19:48 — ИА Регнум. Решение об аресте первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина, бывшего первого вице-мэра Сочи, заместителя директора АНО «Росгонки» Анатолия Рыкова, а также адвоката Николая Гребенюка, экс-замначальника правового управления администрации Сочи Андрея Левентюка и заместителя директора департамента стратегического развития администрации Сочи Александра Иванова, которые проходят по уголовному делу о коррупции, принял 19 октября Басманный суд Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор

По информации представителя суда, по ходатайству следствия было принято решение об аресте Рыкова и Гребенюка на два месяца — до 15 декабря. Кроме того, суд постановил взять под стражу замдиректора департамента стратегического развития администрации Сочи и экс-главу правового управления мэрии. Сегодня же суд принял решение об аресте первого заместителя главы администрации Сочи Сергея Юрина, также на два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрин и Рыков были задержаны 17 октября. Юрин обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Речь идет о двух эпизодах преступления. Отметим, что Юрин занимает пост первого вице мэра лишь с сентября этого года — он пришел на место уволившегося Рыкова.