Киев, 19 октября, 2018, 19:27 — ИА Регнум. Украинская фракция Оппозиционный блок подала 54 поправки к проекту государственного бюджета Украины на 2019 год. Они касаются увеличения социальных выплат за счет снижения финансирования силовиков. Об этом 19 октября в кулуарах Рады заявил депутат, сопредседатель фракции Оппоблок Юрий Бойко.

Украинская полиция

«Все 54 наши поправки направлены на то, чтобы показать, где взять средства и каким образом сделать справедливый бюджет, который действительно будет бюджетом для людей, а не для силовых структур», — сказал Бойко.

Он выразил возмущение, что власти увеличили финансирование силовиков на 535 млн долл.

«Мы категорически против ситуации, когда в условиях, откровенно говоря, нищеты пенсионеров и львиной части населения на 15 млрд грн увеличиваются расходы на силовые структуры. Причем это не армия, это прокуратура, полиция, СБУ и т.д. А на людей с инвалидностью, ветеранов, чернобыльцев, детей, матерей средств не хватает», — возмутился Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у правительства нет дополнительных 78 млрд 824 млн долл, которые нужны для финансирования расходов, которые депутаты предлагают включить в бюджет на 2019 год.

«Сегодня у нас консолидированный бюджет имеет более 1 трлн 200 млрд грн (42 млрд 995 млн долл). Есть дополнительные предложения еще на 2 трлн 200 млрд грн. Это значит, что предложения намного больше, чем мы можем себе позволить. Наша задача — развивать национальную экономику. В этом я с вами абсолютно согласен. Но тот бюджет, который мы сегодня подготовили, он сбалансирован», — сказал Гройсман.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2019 год. Депутаты 240 голосами поддержал Бюджетные выводы (9000-П) — на их основе будет проводиться подготовка госсметы ко второму чтению в Раде. Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен (45,8 млрд долл). В документе на финансирование сектора безопасности и обороны заложено более 5% внутреннего валового продукта. Кроме того, предусматривается, что курс гривны на конец 2019 года будет составлять 29,4 грн/$, рост украинской экономики составит 3% ВВП, инфляция — 7,4%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП.