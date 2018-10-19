Москва, 19 октября, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Фракция ЛДПР считает, что экс-главу Хакасии Виктора Зимина ни в коем случае нельзя назначать одним из руководителей ОАО «РЖД». Об этом говорится в распространенном заявлении ЛДПР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Если его назначат — мы выставим постоянные пикеты у офиса руководства ОАО «РЖД», — заявляют в партии.

В ЛДПР уверены, что Зимина «нельзя близко допускать до какой-либо высокой должности, он дискредитировал все выборы в России, закон о выборах губернаторов, депутатов».

«К нему огромное количество претензий, он постоянно ущемлял демократию в республике», — считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бывший глава Хакасии Виктор Зимин заявил о том, что ему поступило предложение занять пост заместителя гендиректора РЖД, и он намерен заниматься развитием Транссиба.