Рамалла , 19 октября, 2018, 19:16 — ИА Регнум. В стычках с израильскими военными на границах сектора Газа пострадали более 50 палестинцев, сообщает 19 октября министерство здравоохранения палестинской автономии.

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В числе 52 пострадавших, отмечается в тексте сообщения, один журналист и 70-летняя женщина.

Наряду с этим израильские военные заявили, что нанесли удар по боевикам, запускавшим шары с горючей жидкостью через границу сектора Газа.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста палестинцев под названием «Великий марш возвращения» проходят почти полгода и набирают наибольшее число участников по пятницам.

При этом израильские военные открывают огонь по протестующим, которые пытаются пересечь заграждения на границе сектора Газа с Израилем. Кроме того, стороны обмениваются запусками самодельных ракет и артиллерийскими и воздушными ударами.