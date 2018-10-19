Гатчина, Ленинградская область, 19 октября, 2018, 19:16 — ИА Регнум. Сотрудники дорожной полиции перекрыли въезд автотранспорта в город Гатчину со стороны Санкт-Петербурга, чтобы облегчить работу оперативных служб на месте взрыва на заводе пиротехники «Авангард». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Мвд.рф Полиция

«Въезд в Гатчину со стороны деревни Вайя по дороге Санкт-Петербург — Псков (Киевское шоссе) перекрыт экипажами ДПС», — сказали в управлении.

Автотранспорт отводится в сторону окружной автодороги вокруг Гатчины. При этом выезд из Гатчины открыт по всем направлениям.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», перед местом перекрытия у деревни Вайя образовалась пробка длиной 1,5 км.

Напомним, взрыв произошел около 16:30 мск в деревне Малые Колпаны под Гатчиной, где находится ЗАО «Гатчинский завод «Авангард», крупнейший в России производитель пиротехники. Пока известно о двоих погибших и пяти пострадавших, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.