Москва, 19 октября, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Обстоятельства на строительном рынке, скорее всего, законсервируют ипотечный рекорд на ближайшие несколько лет, считает сопредседателя оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

«С конца сентября банки уже начали повышать ставки по ипотеке, а после того как Центробанк поднял ключевую ставку, до конца года они рискуют вернуться на прошлогодний уровень 10−11%. Что сразу возвращает нас в один ряд с Колумбией и Пакистаном по доступности жилищных займов», — отметил Назаров в соцсети.

Кроме того, рассуждает он, «на стоимости кредита отразится 10-процентный рост цены на квадратный метр, о котором говорят в свете отмены долевки и перехода на эскроу-счета».

«Если сегодня для ее оформления достаточно 30 тысяч рублей дохода, то после повышения цен необходимо будет иметь уже 35 тысяч. А это снизит доступность ипотеки сразу для 6 миллионов наших граждан», — указал Назаров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России за девять месяцев выдано более 1 млн ипотечных кредитов на сумму более 2,07 трлн рублей, отмечают в госкомпании «Дом.рф». Это новый рекорд российского рынка ипотеки — число новых кредитов в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, по объему же выданных средств — в 1,6 раза, сообщается в нем.