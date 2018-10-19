Ижевск, 19 октября, 2018, 18:41 — ИА Регнум. После трагедии в Керчи в Удмуртии пройдут проверки соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасности учащихся в образовательных организациях. Соответствующее поручение получено от Генеральной прокуратуры РФ, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Кроме того, будет проверена законность выдачи разрешений на оружие лицам в возрасте от 18 до 25 лет.

«В ходе проверок прокурорами будет обращено внимание в том числе на обеспечение объектов образования квалифицированной охраной, соблюдение контрольно-пропускного режима, оснащение образовательных организаций системами видеонаблюдения, экстренного оповещения», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

В прокуратуре отметили, что проверки и до инцидента проводились регулярно. За два последних года выявлены нарушения закона, главным образом связанные с отсутствием квалифицированной физической охраны, системы тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, неисправностью систем видеонаблюдения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 октября в результате нападения на политехнический колледж в Керчи были убиты 20 человек, десятки получили травмы. Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье о теракте, затем его переквалифицировали на убийство двух и более лиц. По уголовному делу проходит лишь один подозреваемый — 18-летний учащийся этого колледжа Владислав Росляков. Его тело нашли в здании учебного заведения после нападения, по данным СКР, он покончил с собой.