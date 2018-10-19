Ереван, 19 октября, 2018, 18:37 — ИА Регнум. Алавердский медеплавильный завод, находящийся на северо-востоке Лорийской области Армении и имеющий более 600 работников, сегодня, 19 октября, прекратил работу, сообщает azatutyun.am.

azatutyun.am «Требуем работу»

Завод группы «Валлекс» за крупные долги банку ВТБ (Армения) перешел в собственность этого банка. Месяц назад группа «Валлекс» потеряла также рудник в Техуте.

Несмотря на финансовые проблемы, с которыми столкнулась компания, неделю назад на заводе состоялось общественное обсуждение, на котором эксплуатирующая завод компания «Эй-Си-Пи» выдвинула ультиматум правительству, заявив, что в случае невыполнения ее трех требований прекратит работу.

Компания, оштрафованная месяц назад на 387 млн драмов за нарушение экологических норм, потребовала от правительства отменить штраф и в 6−7 раз повысить предельно допустимые нормы выбросов.

На этой неделе вице-премьер Тигран Авинян и владелец компании Валерий Меджлумян провели переговоры. О переговорах, фактически не давших результата, до сих пор нет официального сообщения.

Сегодня сотрудники завода уже получили уведомление об увольнении, после чего они в знак протеста заблокировали ведущую в Грузию автотрассу.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, после того как руководитель канцелярии вице-премьера Вараг Сисерян заявил о том, что готов принять представителей протестующих, дорога была открыта.

Сисерян также сообщил, что на понедельник, 22 октября, намечена встреча вице-премьера Авиняна и владельца компании Валерия Меджлумяна. Встреча должна была состояться сегодня, но была перенесена, так как Меджлумян находится за границей.

«Мы находимся на постоянной связи с руководством группы «Валлекс» и ищем решение проблемы. Мы уже имеем ряд предложений, которые планируем обсудить с Валерием Меджлумяном», — сказал Сисерян.