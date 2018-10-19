Москва, 19 октября, 2018, 18:34 — ИА Регнум. В Госдуме предложили декриминализировать последствия оказания первой помощи, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября. Соответствующий законопроект подготовил член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко («Единая Россия») совместно с Минздравом.

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«Человек, оказывающий первую помощь, не должен привлекаться ни к уголовной, ни к административной ответственности. Исходя из того, что делает он это из лучших побуждений», — пояснил Герасименко.

В настоящее время в законодательстве установлена ответственность как в случае неоказания первой медицинской помощи (статья 125 Уголовного кодекса РФ «Оставление в опасности», статья 124 Уголовного кодекса «Неоказание помощи больному»), так и в случае неправильного ее оказания (статья 118 «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и статья 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности»).

Вместе с тем в США, Европе и Канаде действует так называемый закон «доброго самаритянина», регулирующий право на оказание первой помощи и правовое положение лица, такую помощь оказавшего, указал Герасименко. Там пострадавший, как правило, не может предъявить иск за неправильно оказанную первую помощь, если она оказывалась добросовестно, то есть оказавший помощь действовал в пределах своих знаний и опыта.