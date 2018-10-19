Москва, 19 октября, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги Эр-Рияд объявит делом рук врагов наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана. Такую версию 19 октября выдвинул политолог Геворг Мирзаян в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«Произошло убийство человека, который много знал о саудовских махинациях и был личным противником кронпринца, — сказал Мирзаян. — Естественно, такого человека надо либо «убрать», либо договориться с ним. Хашогги отказался стать личным советником принца Мухаммада бин Салмана, и его грохнули. В этой ситуации те, кто это сделал, будут наказаны, и они уже наказываются, но не судом. Близкая к [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану газета уже написала, что один из этих людей уже «наказался» — попал в аварию».

По мнению политолога, не исключено, что точно так же будут наказаны и другие люди, причастные к истории с Джамалем Хашогги.

«Естественно, кронпринц на себя вину не возьмёт — он найдёт крайних, — сказал Мирзаян. — Возможно [Эр-Рияд] заявит, что это было сделано саудовскими агентами, но это сделали враги принца внутри Саудовской Аравии, и под этим соусом кронпринц начнёт новую волну репрессий в Саудовской Аравии. Все останутся довольны, кроме расчленённого журналиста, его невесты и оплеванного журналистского сообщества».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным CNN, полученным из собственных источников в правоохранительных органах Турции, к предполагаемому убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги может быть причастен сотрудник спецслужб Саудовской Аравии, прежде занимавший дипломатический пост, Махер Абдулазиз Мутреб.

По неподтверждённым данным, он был осведомлён о деталях операции и входил в группу из 15 человек, причастных, по версии Анкары, к исчезновению Хашогги.