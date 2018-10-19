Дамаск, 19 октября, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Новостной портал Al-Masdar News сообщил, что сирийские военные были приведены в боевую готовность вечером 18 октября. Причина в том, что были замечены израильские боевые самолеты, которые пролетели совсем близко к сирийско-ливанской границе.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания «Прощай, голубое небо»

Самолеты ВВС Израиля из ливанской провинции Набатия летели в долину Бекаа, у воздушного пространства Сирии они находились напротив северо-западной части сирийской провинции Риф Димашк. Кроме того, сообщается об интенсивном присутствии в воздухе израильских самолетов над провинцией Ливана Набатия.

Израильские военные самолеты не пересекли сирийскую границу, однако считается, что это их самый близкий подход к Сирии с тех пор, как Дамаск получил систему ПВО С-300 от Российской Федерации.

Ранее израильские военно-воздушные силы использовали этот маршрут над Ливаном для бомбардировки западной Сирии. Они также летают над этим районом для наблюдения за передвижением на границе.

По мнению военных экспертов, данные пролеты могут иметь далеко идущую цель. Например, они делаются, чтобы создать эффект привыкания к израильскому присутствию в небе Ливана у самой сирийской границы. Но в один прекрасный день этот пролет группы самолетов может превратиться в боевую операцию для нанесения удара по целям на сирийской территории.