Курган, 19 октября, 2018, 17:52 — ИА Регнум. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков 19 октября рассмотрел возможности исполнения «Курганмашзаводом» поручения президента России Владимира Путина о диверсификации военных предприятий. Завод, выпускающий боевые машины пехоты, должен к 2027 году выйти на выпуск гражданских машин в общем объеме не менее 50%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Mil.ru На «Курганмашзаводе»

Новый исполнительный директор завода Петр Тюков, на которого возложена ноша оздоровления предприятия, представил главе региона гражданскую продукцию, в которой заинтересованы заказчики. Интерес вызывают гусеничные вездеходы, которые используют нефтяники и газовики в условиях бездорожья. Есть спрос и на многоцелевые коммунально-строительные машины с разным навесным оборудованием. В планах производство лесопожарных машин.

«Самый главный план — это сохранить то, что имеем. С исполнительным директором предприятия обсуждали, какую информацию совместно дадим руководству Госкорпорации «Ростех». Также будем вместе выходить на Министерство обороны с точки зрения формирования и сохранения объемов заказов, чтобы не было падения выручки. Есть уже определенный понятный нам ряд — это продукция, которая востребована крупнейшими заказчиками в России», — прокомментировал Вадим Шумков итоги визита на КМЗ.

Напомним, АО «Курганский машиностроительный завод» является единственным в России производителем боевых машин пехоты. В 2017 году КМЗ понёс 30-кратные убытки по сравнению с показателями 2016 года — более 108,2 млрд рублей. Предприятие не первый год испытывает не лучшие времена, и не способно исполнить обязательства перед кредиторами. В настоящее время КМЗ управляется АО «РТ-Курганмашзавод» (дочерняя структура «Ростеха»). Корпорация пытается денежными вливаниями вывести предприятие на прибыльность.