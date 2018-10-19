Керчь, Крым, 19 октября, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Главный вывод трагедии в Керченском политехническом колледже сводится к тому, что в Крыму настало время пересмотреть всю систему охраны учебных заведений и других общественных мест. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал крымский правозащитник Александр Талипов.

Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР Охранная сигнализация

«Как мы все убедились, заборы вокруг пляжей и парков, установленные в рамках антитеррористической безопасности, от террористов не спасают, а только ограничивают доступ к этим объектам для простых людей. А в некоторых случаях и угрожают их безопасности. Высокие заборы и узкие проходы на стоянках тех же автостанций в случае чего преступников не остановят, а скорее приведут к давке людей. В Крыму необходимо менять саму систему охраны граждан», — уверен правозащитник.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября после вооружённой атаки на колледж в Керчи погибли 16 учеников и 5 преподавателей, ещё несколько десятков учеников были ранены. 19 октября жители города-героя простились с жертвами убийц, ещё пять человек похоронят в других регионах страны.

СКР возбудил уголовное дело, на данный момент единственным подозреваемым считается 18-летний студент Владислав Росляков, покончивший с жизнью на месте трагедии.