Гатчина, Ленинградская область, 19 октября, 2018, 17:39 — ИА Регнум. При взрыве в цехе пиротехники на заводе «Авангард» в Гатчине повреждены железнодорожные пути. Из-за этого пришлось остановить движение поездов в направлении Луги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Grendelkhan Повреждённые рельсы

«По предварительным данным, в результате взрыва пострадал один человек — сторож», — отметили в пресс-службе. Состояние пострадавшего неизвестно.

На место взрыва направлены подразделения пожарных и спасателей, машины скорой помощи. Точная причина случившегося пока не установлена.

Завод «Авангард» хорошо известен в петербургском регионе как производитель безопасной пиротехники.