Москва, 19 октября, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Специальный представитель госдепа США Курт Волкер не сказал ничего нового, считает официальный представитель ЛНР в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник. Об этом он заявил 19 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова американского чиновника о том, что Соединённые Штаты отменили оружейное эмбарго для Украины.

(сс) chief39 Флаг Украины в болоте

«Волкер не сказал ничего нового, — констатировал Мирошник. — США ещё в декабре 2014 года приняли «Акт о поддержке демократии на Украине». К словам Волкера надо относиться как к исключительно неким пропагандистским заявлениям. Он просто констатирует какие-то вещи, которые давно произошли и происходят. Ни Украина, ни украинцы Америку не интересуют».

Напомним, что ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, выступая в Атлантическом совете, заявил, что Америка отменила оружейное эмбарго для Украины.

«Мы отменили эмбарго на поставки оружия Украине — это то, что ещё несколько лет назад мы считали потенциально провокационным шагом, хотя Украина имеет право защищать себя, — заявил Волкер. — Мы помогли Украине поставками противотанковых вооружений, противоснайперских систем. Решение администрации — воспринимать Украину как нормальное государство, как страну, которая имеет право на самооборону, как страну, которая имеет стратегию национальной безопасности, пускай в ней и есть прорехи. Между тем друзья и союзники могут помочь заполнить их».