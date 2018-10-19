Гатчина, Ленинградская область, 19 октября, 2018, 17:24 — ИА Регнум. Технологический взрыв произошел на предприятии «Авангард» в городе Гатчина Ленинградской области. На предприятии производится пиротехника.

Https://vk.com/spb_today Взрыв в Гатчине (цитата группы «ДТП и ЧП")

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, к месту взрыва около 16:50 выдвинулись 42-я и 43-я пожарно-спасательные части. Туда же направилась выездная группа местного пожарного гарнизона и оперативная группа Центра управления кризисными ситуациями.

Сведений о пострадавших пока нет.

Телефоны руководства ЗАО «Гатчинский завод «Авангард» не отвечают.

Напомним, жители Гатчины сообщают, что мощность взрыва была такова, что земля дрожала за несколько километров от эпицентра.

В то же время некоторые очевидцы пишут, что взорвался магазин пиротехники рядом с заводом «Авангард».

»Волна была сильная, рядом в ЖК «Речной» вылетели стекла. В другом конце города слышен был сильный грохот. Мы очень надеемся, что будет без пострадавших… но количество скорых, летящих туда…» — сообщают жители.

«Это действительно было страшно, у нас дом шатнуло и открылись балконные двери от волны», — делятся гатчинцы впечатлениями.