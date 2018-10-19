Великий Новгород, 19 октября, 2018, 17:14 — ИА Регнум. XXII Международный театральный фестиваль Ф. М. Достоевского, который 5 ноября откроется в Новгородской области, пройдёт с рекордным размахом. Как сообщили ИА REGNUM организаторы фестиваля, в его программе — 14 спектаклей, большинство из которых — премьеры 2018 года, а некоторые постановки будут представлены впервые в России.

Геза Фараго. Театральная сцена

Только по роману «Преступление и наказание» будет показано пять спектаклей — очень разных и полных неожиданных решений.

Спектакль Санкт-Петербургского Православного театра «Странник» называется «Раскольников и Соня»: режиссёр Владимир Уваров сосредоточился только на двух главных героях. Этот спектакль о двух падших людях, которых ожидает общий путь к очищению и смирению, покажут 6 ноября в Музее романа «Братья Карамазовы» в Старой Руссе.

Современный и провокационный взгляд на известный роман представят актеры из Любляны (Словения). У спектакля Академии театра, радио, кино и телевидения в Люблянском театре кукол — строгое возрастное ограничение (18+) и небольшое количество зрителей. На родине спектакль идёт в подвале театра, для новгородцев режиссёр Мирьяна Медоевич готовит специальную версию, которая будет представлена в Новгородской областной филармонии 7 ноября.

Студенты ГИТИСа — мастерская народного артиста России Александра Галибина — 9 ноября покажут на фестивале иммерсивный детектив «Игра в преступление. Достоевский», который уже несколько лет идет в Московском театре «Школа современной пьесы». Постановка адаптирована под комнаты Дома-музея Ф. М. Достоевского в Старой Руссе.

«Ведогонь-театр» из Зеленограда (Московская область) покажет 8 ноября спектакль-пазл «Какой уж тут Миколка!..» на сцене Новгородского театра драмы им. Ф. М. Достоевского, превратив её в трактир.

Самую загадочную историю «преступления» покажет Волгоградский молодежный театр. Спектакль «Свидригайлов» — оригинальная инсценировка Адгура Кове, где Раскольников и Соня — второстепенные персонажи. Спектакль состоится на сцене КЦ «Акрон» 11 ноября.

«Такого Достоевского вы еще не видели, но это именно Достоевский, с присущим ему юмором, таинственностью и пограничными проявлениями нашей жизни», — сообщили в Новгородском областном театрально-концертном агентстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, театральный фестиваль по произведениям Достоевского впервые состоялся в Новгородской области в 1992 году. Первоначально в фестивале участвовали камерные спектакли. В программе нынешнего фестиваля — 14 спектаклей по десяти произведениям Достоевского на пяти языках: русском, японском, польском, литовском и словенском.