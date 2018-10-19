Москва, 19 октября, 2018, 17:08 — ИА Регнум. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к четырем годам и восьми месяцам колонии блогера Эрика Китуашвили по прозвищу Давидыч, который также является основателем автомобильного портала «Смотра.ру». Заседание суда состоялось сегодня, 19 октября.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Наказание

Напомним, Давидыч обвинялся в мошенничестве с автомобильными страховками и отмывании денег. По версии следствия, Китуашвили инсценировал хищения застрахованных автомобилей премиум-класса — Lexus LS430, Mercedes SL55 AMG, BMW М5 и BMW 745i. После этого он получал за них по ложным документам страховое возмещение, которое впоследствии отмывал. Ущерб, нанесённый Китуашвили оценивается в 10 млн рублей. При этом сам блогер не считает себя виновным.

В итоге суд признал Китуашвили виновным в мошенничестве со страховками. По одному эпизоду мошенничества Китуашвили был оправдан, ещё по одному Давидыч избежал наказания, так как истек срок давности.

В итоге блогер получил четыре года и восемь месяцев колонии. При этом, согласно недавно принятому закону, каждый проведенный Давидычем день в СИЗО будет зачтен за 1,5 дня в колонии.