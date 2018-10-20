Киев, 20 октября, 2018, 17:55 — ИА Регнум. 1 сентября на Украине подешевели железнодорожные билеты: к ним перестал применяться «летний» коэффициент 1,03 — но уже с 1 октября цены на билеты подскочили сразу на 12%. Об этом и других событиях, происходящих в украинской инфраструктуре, пишет автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Mr.kombrig Вагон УкрЖД

Новые цены относятся к билетам в вагоны всех типов «Укрзализныци», а причину такой меры пояснил и.о. главы компании Евгений Кравцов: дело в том, что билеты категории СВ раскупаются без проблем, купейные — тем более, но есть проблема:

«Скорее возникает ситуация, что плацкарты не раскупаются. Мы видим высокий спрос на билеты классов «комфорт» и «люкс». Поэтому, по моему мнению, стоит привести стоимость билетов в соответствие с рыночными требованиями».

Подорожанию билетов поспособствует и категоризация пассажирских поездов. Если сейчас стоимость перевозок регулируется государством, и повышение цен приходится согласовывать с ним, то теперь в компании хотят поделить поезда по классу комфорта, и государственное регулирование останется только для классов «стандарт» и «эконом».

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