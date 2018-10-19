Россию, США, Китай и Евросоюз призвали к диалогу: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 октября, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Узбекистан и Россия намерены нарастить товарооборот;
- Президент Казахстана призвал страны к диалогу;
- Задержанного в Норвегии «российского шпиона» доставят в посольство России;
- На Украине тестируют систему космической разведки;
- Федеральные эксперты проверят факты коррупции в Ингушетии.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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