Киев, 19 октября, 2018, 16:44 — ИА Регнум. Фракция «Батькивщина» не поддержала в первом чтении «дембельский» проект бюджета Украины на 2019 год, поскольку он не содержит стратегии развития. Об этом выступая с парламентской трибуны, заявил депутат, первый замруководителя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

Депутат предложил парламентскому большинству принять закона о трансфертном ценообразовании, чтобы наполнить доходную часть бюджета за счет закрытия всех офшорных схем.

«Батькивщина» не поддержала «дембельский» проект бюджета на 2019 от власти, ведь он не содержит стратегии развития… Первое предостережение, которое подала «Батькивщина» в виде законодательных инициатив и предложений в бюджет на 2019, — это введение в полном объеме закона о трансфертном ценообразовании. Это позволит наполнить бюджет на десятки миллиардов гривен за счет прекращения всех оффшорных схем», — сказал Соболев.

«Это даст возможность рассматривать фактический прирост бюджета, а не распределение и латание дыр в бюджете», — добавил Соболев и призвал парламент отправить проект бюджета правительству на доработку.

В свою очередь политолог, директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко прогнозирует, что Рада примет во втором чтении законопроект о бюджете на 2019 год.

«Судя по тому, кто и как голосовал, не будет особых проблем с утверждением бюджета во втором чтении. Особенно радуют радикалы Ляшка. На словах такие оппозиционеры, а 12 голосов за бюджет не забыли отдать. С одной стороны, правительство может быть относительно спокойно за судьбу своего бюджета. С другой стороны, как говорил один товарищ из прежней правящей партии, есть маленькие, но очень жадные фракции», — написал Фесенко на своей странице в Фейсбук.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект госбюджета на 2019 год. Депутаты 240 голосами поддержал Бюджетные выводы (9000-П) — на их основе будет проводиться подготовка госсметы ко второму чтению в Раде. Рост доходов сводного бюджета планируется на уровне 1,29 трлн гривен (45,8 млрд долл). В документе на финансирование сектора безопасности и обороны заложено более 5% внутреннего валового продукта.

Кроме того, предусматривается, что курс гривны на конец 2019 года будет составлять 29,4 грн за доллар, рост украинской экономики составит 3% ВВП, инфляция — 7,4%, а государственный долг должен уменьшиться до 52,2% ВВП. При этом предусматривается повышение минимальных зарплат (со 132 до 148 долл) и пенсий.