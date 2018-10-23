Астана, 23 октября, 2018, 03:09 — ИА Регнум. Не надо всё мерить на деньги — именно эта максима приходит на ум при знакомстве с инициативой казахстанских законодателей по поводу учета самозанятых. Почему так важен учет трудовых ресурсов и стоит ли относиться к этой проблеме только как к финансовой, рассказывает ИА REGNUM Марат Шибутов.

Peter Fitzgerald Транспортные артерии, связывающие Казахстан с государствами-соседями

Предложение, которое вызвало продолжительные споры в Казахстане, формулируется очень просто: пусть все, кто хотят, совершат единый социальный платеж. Это действие будет означать одновременно и постановку на учет, и внесение за себя пенсионных и медицинских взносов. Казалось бы, здравое решение, но учесть таким образом можно только количество, до и то лишь тех, кто согласится внести свои кровные ради «спокойствия государства».

А вот как быть с качеством трудовых резервов, учитывать которое совершенно необходимо, ибо именно позволяет сделать выводы о самых важных колебаниях трудовых ресурсов, вызванных, например, миграцией? Ведь в Казахстане количество выезжающих на заработки за рубеж сравнимо с абсолютным количеством трудящихся, занятых в отдельных областях экономики. Так кто эти люди?

Читайте статью Миграция рабочей силы в Казахстане: кого вводит в заблуждение минтруда? и другие статьи Марата Шибутова о политике, обществе и экономике Казахстана.