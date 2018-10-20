Москва, 20 октября, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Пока в российских ток-шоу бурно обсуждают происходящие или воображаемые украинские ужасы, в самой России разворачивается сценарий, способный стать не менее разрушительным, чем украинские майданы недавнего прошлого. О том, к чему может привести излишняя концентрация внимания на внешней политике с одновременным пренебрежением проблемами собственной страны, пишет автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Американский плакат. Это жизнь!

Не нужно долго присматриваться для того, чтобы понять, что и в России присутствует многое из того негатива, который, будучи сфокусирован недружеской волей, может привести к опрокидованию государства. Насколько Россия отличается от Украины, настолько и российский майдан в случае, если его не удастся избежать, будет страшнее украинского — хотя бы потому, что Россия гораздо разнообразнее, и каждая черта этого разнообразия может сыграть как дополнительный детонатор конфликта.

Внутренние противоречия, ставшие последнее время уже вполне традиционным оружием уничтожения государств западными умельцами, только и ждут, чтобы уравновешивающая их сила была отключена. Хотя бы на короткое время. Этого может быть вполне достаточно, чтобы самые страшные эпизоды 90-х годов повторились в усиленном варианте. Запугивание населения происходящим на Украине начало давать в общественном сознании обратный эффект: если на протяжении столь долгого времени нас непрерывно пугают происходящим в чужой стране, то может быть, это для того, чтобы мы не замечали проблем в собственной? А ведь происходящее в России во многом напоминает предмайданное положение дел на Украине. И так же, как в свое время там, здесь ответственные российские чиновники не замечают никаких признаков приближающейся бури. А в чем эти признаки?

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