Ставрополь, 19 октября, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Все учебные заведения Ставропольского края будут проверены на соблюдение законодательства об обеспечении безопасности учащихся. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры, проверки будут проводиться по указанию Генпрокуратуры. Отметим, что такие проверки должны пройти во всех регионах РФ.

Дмитрий Наумов ИА Красная Весна Вход на территорию щколы

«В ходе проверок прокурорами будет проверено обеспечение объектов образования охраной, соблюдение контрольно-пропускного режима, оснащение системами видеонаблюдения и другое. По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка состоянию законности в обозначенной сфере», — говорится в сообщении прокуратуры края.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в результате нападения на политехнический колледж в Керчи были убиты 20 человек, десятки получили травмы. По уголовному делу проходит лишь один подозреваемый — 18-летний учащийся этого колледжа Владислав Росляков. Его тело нашли в здании учебного заведения, по данным СКР, он покончил с собой.

После массового убийства Генеральная прокуратура объявила о начале проверок соблюдения законодательства о безопасности во всех учебных заведениях страны.