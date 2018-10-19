Владикавказ, 19 октября, 2018, 16:03 — ИА Регнум. В Северной Осетии закрыли торговый центр «Столица» во Владикавказе. Проверка МЧС выявила в нем 24 нарушения. При этом они уже были ранее предъявлены владельцам центра, но устраненить их не поспешили, сообщили ИА REGNUM 19 октября в региональном управлении спасательного ведомства.

Mchs.gov.ru МЧС проверяет торговые центры

Как отметили в МЧС, приостановлена работа одного из корпусов ТЦ «Столица» из-за нарушения требований пожарной безопасности. Так, не во всех помещениях торгового центра стояла автоматическая система пожаротушения и дымоудаления.

По итогам проверки был направлен иск в суд о запрете эксплуатации здания до устранения недостатков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в ТЦ «Столица» случился пожар. Были эвакуированы около 1200 посетителей центра. По данным МЧС, пожар возник на нулевом этаже в кафе быстрого питания. Возгорание удалось ликвидировать в течение получаса. Пострадавших при пожаре не было.