Киев, 19 октября, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Сегодня, 19 октября, на Луганщине горняки шахты «Капустина» (госпредприятия «Лисичанскуголь») начали бессрочную акцию протеста. Шахтеры требуют погасить долги по зарплатам. Об этом 19 октября с трибуны Рады заявил внефракционный депутат Украины, член парламентской группы «Наш край» Сергей Шахов, обращаясь к премьер-министру Владимиру Гройсману.

Хвостенко Василий Вениаминович. Добыча угля. В шахте. 1930-е гг

«Сегодня шахта «Капустина» («Лисичанскуголь») начала бессрочную акцию протеста, горняки не выходят из шахты», — сказал Шахов.

В свою очередь премьер Гройсман заявил, что на 2019 год правительство заложило 2,3 млрд грн (82 млн долл) на модернизацию госшахт.

«В следующем году мы выделяем 2,3 млрд на модернизацию шахт. Но если продолжится направление средств исключительно на компенсацию разницы в цене, меня это не устраивает. Мы вместе должны найти правильные решения», — сказал Гройсман.

Премьер сообщил, что на следующей неделе Кабмин проведет специальное совещание по вопросам ситуации в угольной отрасли, где будут обсуждать, в том числе задолженность по заработным платам шахтерам. Он признал, что уже несколько лет правительство не может решить проблему угольной отрасли.

«О природе задолженности. Уголь, который добывают украинские шахтеры, стоит дороже, чем его можно продать. Только эту разницу мы компенсируем шахтерам. Мы не содержим шахты, а помогаем компенсировать разницу. Это не значит, что мы задолжали зарплату. Просто того, что они производят, не хватает им на зарплату. Есть необходимость рассмотреть вопрос о реструктуризации отрасли в целом, потому что так, как идут дела в угольной отрасли, меня не устраивает. Такое ощущение, что мы идем по замкнутому кругу. Каждый год мы выделяем деньги на модернизацию, а их пускают на компенсацию зарплаты», — возмутился Гройсман.

Как сообщалось, в апреле 2018 года министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что с 2014 года правительство Украины не выделяет средства на техническое переоснащение государственных шахт.

«Министерство разработало план реформирования угольной отрасли, план действий по реализации, но, к сожалению, на сегодняшний день не найдены средства, чтобы реализовать эту программу. Если эта программа будет реализована — ни одной убыточной шахты у нас не будет… Последние четыре года у нас не было ни копейки финансирования в модернизацию нашей отрасли. Я очень просил бы, чтобы при пересмотре бюджета пересмотрели эту позицию», — сказал Насалик.

Напомним, 5 октября замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзан заявил, что общая задолженность перед рабочими угольной отрасли составляет около 16,6 млн долл.

«Есть ситуация по «Селидовуглю». Задолженность там более 180 млн (6,3 млн долл.) перед рабочими. К сожалению, предприятие работает долгий термин крайне неудовлетворительно. Объемы реализации не позволяют покрыть все необходимые затраты, в первую очередь зарплату. Вчера подписано решение правительства о выделении 136 млн грн (4,8 млн долл.)… Сейчас идут последние согласительные процедуры. Думаю, в ближайшее время задолженность по «Селидовуглю» как и по всей отрасли будет уничтожена. Сегодня она составляет не 1 млрд 100 млн, а 470 млн грн (16,6 млн долл.)», — заверил Корзан.