Ташкент, 19 октября, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Президент России находится 18−19 октября с государственным визитом в Узбекистане.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин

«Благодарю Владимира Владимировича за личные усилия в развитии двусторонних узбекско-российских отношений», — подчеркнул Мирзиёев в ходе церемонии подписания двусторонних документов. Глава Узбекистана также поблагодарил своего российского коллегу за установку в центре Москвы памятника первому президенту республики Исламу Каримову.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что двусторонние отношения развиваются в исключительно позитивном русле, быстрыми темпами растет товарооборот.

«Только в сфере агропромышленного комплекса двусторонняя торговля выросла за 9 месяцев этого года на на 30%», - отметил Путин.

В ходе визита, указал российский президент, обсуждены важные вопросы, представляющие взаимный интерес.

«Вместе с этим Шавкат Мираманович, в силу своих душевных качеств, преувеличил мою роль в истории», - пошутил Путин.