Осло, 19 октября, 2018, 15:43 — ИА Регнум. Освобожденного из тюрьмы норвежской столицы гражданина России Михаила Бочкарева 19 октября доставят в посольство России. Об этом сообщает агентство «Норвежское телеграфное бюро».

Цитата из х/ф «Высокий блондин в чёрном ботинке». Реж. Ив Робер. 1972. Франция Мнимый агент

Отмечается, что российский гражданин, ранее задержанный правоохранителями Норвегии по подозрению в шпионаже, находился под стражей с 22 сентября. Сообщается, что окружной суд Осло принял решение освободить Бочкарева еще 18 октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, Бочкарев находился в Осло в командировке: он приехал в Норвегию на международный семинар 20−21 сентября. В столицу Норвегии он прибыл по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации. Бочкарева в Осло поместили на полмесяца под арест.

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