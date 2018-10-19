Сочи, Краснодарский край, 19 октября, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Слова российского президента Владимира Путина «мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут», озвученные в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, не могли остаться незамеченными широком кругом общественности. Но в профессиональном сообществе психологов не видят в них ничего такого, что могло бы поразить воображение публики. К примеру, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце», член Европейской ассоциации психотерапевтов и профессиональной психотерапевтической лиги Полина Шамрай, комментируя корреспонденту ИА REGNUM ответ Владимира Путина о возможном применении кем-либо ядерного оружия против России, подчеркнула:

Крепкий орешек

«В психологии есть понятие «рационализаторство» — это способ оправдания собственных разрушительных желаний, например — алкоголики говорят себе, что водка полезна для здоровья, но не уточняют, как часто и в каком количестве. Этот термин можно сейчас применить и к агрессии, направленной большей частью мирового сообщества на Россию.

Россия стала не выгодна и не удобна, и ее демонизация — всего лишь сегмент информационной войны. Запад придумывает невероятные небылицы про агрессию России, чтобы предотвратить потерю самоуважения и оправдать свои планы агрессора. Нагнетая истерию против России, тщательно вытачивает образ врага, стараясь тем самым, доводя нас до искушения совершить противоправный агрессивный шаг первыми, маленький, но которого будет достаточно для оправдания своей полномасштабной агрессии.

Что именно сказал президент Путин? Русские — крепкий орешек и на провокации не ведутся, и как православные — готовы молиться за себя и за своих врагов. Но если кнопку нажмут, никакие оправдания уже не помогут. Поскольку наша ответная реакция всё равно будет, мы тем самым отвечаем на действия агрессии и защищаем свою страну. Далее всё по православным канонам — мы как мученики попадаем в рай, а агрессор даже не сможет покаяться в смертном грехе, просто не успеет, попадая совсем в другое времяпровождение».

Профессиональный психолог Полина Шамрай также отметила, что поскольку мир уже давно напуган ужасами ядерной агрессии, ничего нового в этом вопросе президент Путин не сказал.

«Это был ответ уставшего от тупых вопросов человека для недотепы, этот тупой вопрос на Валдайском форуме задавшего. Вчера этот вопрос прозвучал из уст журналиста Федора Лукьянова, соответственно и объяснение предназначалось ему, надо понимать, какие вопросы стоит задавать в обществе вроде как не глупом, а какие — будут прокомментированы с сарказмом. Оттуда и страшные слова — «мученики», «рай» и самое страшное — «сдохнут», которое подстегнуло общество к обсуждению этого, цитирую: «бестактного» и «опасного».

Президент Путин, помимо главы страны, — простой человек, и ему свойственны эмоциональные всплески, в данном случае агрессивный ответ предназначался никак не нам с вами и даже не западным агрессорам. Достали ведь, честное слово!» — иронизирует психолог Полина Шамрай.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи российский президент Владимир Путин, отвечая на один из вопросов, заявил, что в случае начала ядерной войны агрессор будет уничтожен, а «мы как мученики попадем в рай».