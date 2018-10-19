Москва, 19 октября, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Ильнар Гирфанов, в недавнем прошлом — председатель татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России, в результате участия в конкурсе «Лидеры России» 2017−2018 г.г. занял пост руководителя программно-идеологического департамента политического управления ЦИК партии «Единая Россия».

Фото пресс-службы партии «Единая Россия» Андрей Турчак и Ильнар Гирфанов

Своими впечатления от конкурса Ильнар Гирфанов поделился с корреспондентом ИА REGNUM.

Я считаю, что многие события в жизни не случайны, у всего есть своя закономерность. Моему участию в конкурсе предшествовала работа на одной руководящей должности более трех лет, и в тот момент я подумывал о том, чтобы сменить направление работы или сферу деятельности. Когда я увидел объявление о конкурсе, то понял, что это мой шанс изменить многое в моей жизни. Сомнений, участвовать или нет, не было, была цель — достичь результата, максимально показать свои сильные стороны.

Я думаю, большинство участников согласится со мной в том, что организация конкурса была на самом высоком уровне. Учитывая то количество людей, которых предстояло оценить, и тот масштаб работы, организаторы справились на все 100 процентов. Что касается системы экспертной оценки, тот тут самое главное — это объективность и независимость экспертов. Когда мы работали на очных мероприятиях, нас в течение дня оценивали разные эксперты. Причем делали они это совершенно незаметно для нас, мы в процессе работы даже не ощущали их присутствия.

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Идеальный личный результат — это, наверное, комплексное сочетание всех этих моментов. Это и знакомство с новыми ребятами (больше скажу — со многими из них мы стали друзьями), и получение новых знаний и навыков благодаря гранту. Ну и, конечно, новое направление работы, которое интересно и приносит личную удовлетворенность, если поставленная цель достигается. Не стоит также забывать о роли наставника. Мне повезло — моим наставником стал секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, и я многому у него учусь. А еще конкурс помогает выйти из зоны комфорта и взглянуть на мир под новым углом, а это бесценно.

После конкурса я получил обратную связь от экспертов, где были представлены мои навыки и степень их развития. Для себя я принял решение, что мне нужно сконцентрироваться на совершенствовании тех навыков, которые были развиты у меня слабо. Я хотел получить те знания, которых мне не хватало во время участия в конкурсе. Так, были некоторые пробелы в знаниях в сфере экономики и финансов, поэтому я решил пройти специальную программу, дабы восполнить эти пробелы. Я поступил в корпоративный университет Сбербанка.

Наверное, конкурс оказал сильное влияние на мою жизнь. Как я и говорил, он помог мне выйти из зоны комфорта. В мае этого года по приглашению своего наставника Андрея Турчака я переехал в Москву, на новое место работы. Все предстояло начинать с нуля, и я этому действительно рад. Новый город, новые знакомства и новая сфера деятельности. Это действительно стоило того!

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Самый главный совет: ответить на вопрос, для чего я участвую в конкурсе. Понимаете, нужно найти внутреннюю мотивацию! Ну и, конечно, максимально быть собой, не примерять на себя чужие управленческие роли. Это всегда бросается в глаза и, поверьте, выглядит заведомо слабо.