Москва, 19 октября, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Организация стран-экспортеров нефти и союзников в июне договорилась о повышении предложения, поскольку президент США Дональд Трамп призвал производителей компенсировать убытки, вызванные санкциями в отношении Ирана, и снизить темпы роста цен. Об этом сообщил ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам эксперта, члены ОПЕК, за исключением Нигерии, Ливии и Конго, в сентябре увеличили добычу нефти на дополнительные 428 тыс. баррелей в сутки по сравнению с маем месяцем. Иран, столкнувшись с санкциями США в отношении экспорта нефти, сократил производство на 376 тыс. баррелей в сутки в прошлом месяце.

«Иран также надеется, что ОПЕК и Саудовская Аравия не смогут компенсировать полную потерю иранского экспорта нефти на мировой нефтяной арене. На фоне заявлений Саудовской Аравии о готовности компенсации экспорта Ирана и новости о том, что США используют стратегические запасы нефти для поставки ее на общий рынок, заставили нефтяные цены снижаться», — подчеркнул Гасанов.

Также он отметил, что цены на нефть после снижения возобновили рост сегодня из-за растущего спроса в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, хотя на рынке наблюдалась вторая неделя убытков по росту запасов США и обеспокоенность тем, что торговые войны ограничивают экономическую активность.

«Производительность нефтеперерабатывающих заводов в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, в прошлом месяце достигла рекордного уровня в 12,49 млн баррелей в сутки, поскольку некоторые независимые заводы возобновили работу после продолжительных остановок в течение лета, чтобы сохранить запасы. Подрывом настроений стали официальные цифры, свидетельствующие о том, что экономический рост в Китае замедлился в третьем квартале до самых слабых темпов после глобального финансового кризиса, при этом валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился всего на 6,5%», — сказал эксперт.

Полученные данные свидетельствуют о том, что торговая война Китая с Соединенными Штатами начала набирать темпы роста, что может ограничить спрос на нефть, считает эксперт «Международного финансового центра».

«Также на этой неделе подтвердилась уверенность в том, что запасы нефти в США резко возросли почти на 7 млн баррелей. Между тем крупные участники нефтяного рынка понимают, что экспорт иранской нефти может возрасти в октябре, поскольку импортёры взяли грузы до того, как санкции США вступают в силу с 4 ноября», — подчеркнул он.

На этом фоне цены на нефть получили некоторую поддержку и могут закрепиться за отметкой $80,00 за баррель. В ближайшей перспективе цены на нефть марки Brent имеют потенциал роста до $81,50 за баррель. А сланцевая нефть марки WTI может вырасти до $70,62 за баррель, отметил аналитик.

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