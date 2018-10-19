Волгоград, 19 октября, 2018, 15:05 — ИА Регнум. В России уже в скором времени может появиться ферма по выращиванию гигантских креветок в промышленном масштабе. Её строительство планирует волгоградский предприниматель Николай Львов. Начало делу уже положено. На сегодняшний день в его хозяйстве насчитывается более 500 гигантских пресноводных креветок, которые называются креветки Розенберга. Об этом сообщает ОТР.

MatthewGollop Креветки

Опыта по их разведению у фермера пока мало: первые полторы сотни особей он купил в конце 2017 года. Технологию разведения и содержания ракообразных частный предприниматель разработал свою собственную, однако все секреты пока не раскрывает. Говорит, главное — максимально приблизить условия обитания креветки к естественным и тщательно фильтровать воду.

В создание креветочного хозяйства Львов вложил почти 2,5 млн рублей. Прибыли предприятие пока не приносит, но планы на будущее уже есть. Предприниматель нашёл инвестора, который готов вложить 120 млн в строительство фермы по выращиванию креветок Розенберга в промышленном масштабе. Открыть её планируется в Краснодарском крае — там самый подходящий для этого климат. Ферма сможет производить до 200 тонн продукции в год.

Продолжит развивать предприниматель и своё небольшое хозяйство в Волгограде. Кроме креветок здесь будут разводить на продажу раков и несколько видов рыбы.