Архангельск, 19 октября, 2018, 15:04 — ИА Регнум. 18 октября в Архангельске начал работу VI Международный форум «Арктические проекты — сегодня и завтра». Центральным событием первого дня форума стала пленарная сессия «Ключевые проекты Арктики», на которой выступил Александр Лукин, генеральный директор АО «Первая горнорудная компания». Темой его выступления стал проект «Павловское»: создание на архипелаге Новая Земля производственного комплекса по добыче и переработке свинцово-цинковых руд и причального комплекса.

Kremlin.ru Международный Арктический форум

«Первая горнорудная компания» входит в состав АРМЗ, «Атомредметзолота», горнорудного дивизиона Росатома. Проект «Павловское» — первый промышленный объект на Новой Земле, первый проект АРМЗ, не связанный с добычей и переработкой урана, этот производственный комплекс станет одним из самых северных в мире горнорудных предприятий. Месторождение «Павловское» содержит руды свинца, цинка и серебра. На государственный баланс России поставлены:

1,96 млн тонн цинковой руды с содержанием 5,8% свинца;

0,453 млн тонн свинцовой руды с содержанием 1,3% свинца;

672 млн тонн руды с содержанием серебра 18 грамм/тонна.

Проект будет состоять из:

карьера производственной мощностью 2,5 млн тонн руды в год;

обогатительной фабрики, складские помещения которой должны позволить обеспечить производство всем, что необходимо для флотации и для сушки концентратов. Производство товарной продукции — 220 тысяч тонн цинкового концентрата и 50 тысяч концентрата свинцового;

вахтовый поселок для проживания персонала на 500 человек.

Первая продукция, по планам АРМЗ, о которых говорил на форуме А. Лукин, должна выйти в конце 2023 года. Он добавил, что поставки продукции будут ориентированы в основном на внешние рынки.

«Стратегия сбыта готовой продукции в основном направлена на внешние рынки. Мы бы рады были и в Россию всё поставлять, но дело в том, что у нас металлургических заводов по переработке цинка и свинца практически не осталось в России».

Подготовка технико-экономического плана развития проекта «Павловское» ведется с 2016 года, и за это время ни государственные министерства и ведомства, ни частные компании не проявили никаких инициатив о строительстве в регионе таких металлургических заводов. Небольшой запас времени для этого еще остается — АРМЗ должен не только предоставить «Росатому» технико-экономическое обоснование, но и решить вопросы с финансированием.