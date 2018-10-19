Красноярск, 19 октября, 2018, 15:00 — ИА Регнум. В Красноярске объявлены неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности. Горожане называют такие периоды режимами «чёрного неба».

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Отбор воздушных проб для анализа

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, ожидаются в столице края с 19:00 (местн.) 19 октября до 07:00 (местн.) 22 октября.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Красноярский край не является благополучным регионом с точки зрения экологии. В 2017 году горожане провели в режиме «чёрного неба» 43,5 дня. В такие периоды над краевой столицей нависает густой смог, становится трудно дышать. Экологи сходятся во мнении, что виной тому промышленные и тепловые предприятия, а также транспорт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, последний раз режим «чёрного неба» в Красноярске объявляли в июне 2018 года.