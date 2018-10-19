Нижний Тагил, Свердловская область, 19 октября, 2018, 14:47 — ИА Регнум. На заводе в Нижнем Тагиле прошли испытания нового танка. Боевую машину сотрудники «Уралвагонзавода» полностью погрузили в специальный бассейн. Как пояснили на предприятии, это один из этапов проверки машины перед сдачей заказчику, передаёт ОТР.

Mil.ru Танки грязи не боятся

Водные процедуры для танка Т-90С продолжались в течение 20 минут. После этого машину достали из воды и проверили, сколько жидкости попало внутрь за это время. По нормам допускается до 100 литров. На этот раз танк набрал всего один литр. По словам заместителя начальника цеха «Уралвагонзавода» Алексея Калинчука, машина показала «почти идеальный результат».

«Мы считаем, что это изделие сейчас выдержало испытания, военный представитель принял данные операции», — добавил Калинчук.

Добавим, что проверку на герметичность проходит одна машина из партии, количество которой составляет 25 единиц. Считается, что в случае, если она пройдет испытание, то и остальные тоже годятся в эксплуатацию.

Танк Т-90С является одной из модификаций основного российского боевого Т-90. Его начали производить с 2001 года. Такие боевые машины идут на экспорт.