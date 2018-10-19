Керчь, Крым, 19 октября, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Более 30 тысяч керчан простились с погибшими в политехническом колледже студентами и преподавателями. Об этом 19 октября сообщили в министерстве информации РК.

Glava.rk.gov.ru Церемония прощания. Керчь

«По данным МВД, в церемонии приняли участие более 30 тысяч человек», — отметили в министерстве.

Траурные мероприятия начались на центральной площади города в 10:00, однако люди начали собираться задолго до назначенного времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября после вооружённой атаки на колледж в Керчи были убиты 16 учеников и 5 преподавателей, ещё несколько десятков студентов получили ранения. В Крыму и Севастополе с 18 октября был объявлен трёхдневный траур.