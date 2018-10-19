Пермь, 19 октября, 2018, 14:44 — ИА Регнум. Пермский завод Машиностроитель запустит импортозамещающее серийное производство деталей для двигателей ПД-14, которые необходимы для российских гражданских самолетов МС-21−200/300/400, сообщает 19 октября пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).

Kremlin.ru Презентация двигателя для МС-21

Отмечается, что предприятию одобрен льготный заём на сумму 401 млн рублей по программе «Конверсия».

Реализация проекта позволит российским авиастроителям отказаться от закупки двигателей зарубежного производства. Ожидается, что стоимость новых двигателей с российскими узлами будет на 20−25% ниже западных аналогов.

МС-21 — семейство пассажирских самолетов нового поколения, ориентированных на самый массовый сегмент мирового рынка авиалайнеров. В настоящее время корпорацией Иркут и ОКБ им. А.С. Яковлева разрабатываются самолеты МС-21−300 (160−211 мест) и МС-21−200 (130−176 мест).

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