Всеволожск, Ленинградская область, 19 октября, 2018, 14:40 — ИА Регнум. Пять человек пострадали в дорожной аварии во Всеволожском районе Ленинградской области около полудня в пятницу, 19 октября.

Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания На месте аварии

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в 11:50 мск на автотрассе «Сортавала» по направлению к Петербургу водитель автомобиля Pontiac совершил столкновение с двумя остановившимися ранее после незначительного ДТП автомобилями Hyundai и Ford Focus.

Управлявший «Понтиаком» мужчина, 1965 года рождения, получил в аварии тяжелые травмы. Также травмированы и находятся в удовлетворительном состоянии пассажирка «Форда» и женщина-водитель корейской иномарки (1995 г.р.).

«Ее несовершеннолетние пассажиры госпитализированы: мальчик трех лет — в удовлетворительном состоянии, девочка в возрасте 1 года 3 месяцев — для уточнения диагноза», — пояснили в дорожной полиции.

По факту случившегося проводится проверка.

Добавим, что аналогичное ДТП произошло несколько дней назад на Московском шоссе в Санкт-Петербурге. На остановившиеся после ДТП машины в темное время суток наехал автомобиль Lada. Его водитель погиб на месте.