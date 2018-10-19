Москва, 19 октября, 2018, 14:40 — ИА Регнум. Рубль утром 19 октября продолжает медленно «дрейфовать» в сторону ослабления. В этой истории сейчас взаимоусиливающим образом действуют два фактора — нефтяной, а также внутренний регуляторный. Об этом сообщил ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Падёж. Рубль

«У игроков растёт ощущение того, что дефицит как денежного предложения, так и спроса на кредиты на всех уровнях российского денежного рынка возрастает. Минфин размещает облигации федерального займа (ОФЗ) уже выше чем по 8,25%, а крупные российские банки по-прежнему рекламируют рублёвые депозиты под 6,5% или около того», — отметил эксперт.

По мнению Рожанковского, при такой картине рубль не сможет эффективно работать с кредитно-депозитным спросом, который находится в тщетных поисках доходности, хотя бы перекрывающей инфляционные ожидания.

«Слабый рубль выгоден российскому бюджету, который вышел в профицит в текущем году и, скорее всего, по факту будет профицитным в 2019 году. Профицит — условия выживания российских госрасходов и нацпроектов, поэтому можно не сомневаться, что в условиях санкций и полной анемии российских финансовых рынков Центробанк РФ будет держать рубль слабым и на высокой нефти, и на низкой», — подчеркнул он.

По состоянию на 14:00 мск рубль едва заметно укрепляется до 65,65 к доллару, вернувшись в свой традиционный коридор 65,30−65,70. В паре с евро также ненавязчиво и неубедительно с открытия укрепился на 0,17% до значения 76,25 рубля за евро. Волатильность существенно снизилась, но благодушие по-прежнему неуместно, сообщил эксперт.

«В понедельник 22 октября отечественная валюта, скорее всего, на фоне полного отсутствия сколько-нибудь значимой макростатистики будет медленно колебаться внутри вышеуказанного искусственного коридора, в течение дня постепенно подойдя вплотную к его нижней границе, 65,30, после чего дрейф в сторону 65,70 вновь продолжится», — считает Рожанковский.

По его расчетам, помешать этому могут новости дипломатического конфликта между Вашингтоном и Эр Риядом из-за убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, из-за которого уже отменили свои визиты в Эр-Рияд министр финансов США Стив Мнучин и почти все участники конференции «Давос в пустыне», представляющие высокотехнологичные компании из США.

Читайте также: «Американец» поднимается с колен