Киев, 19 октября, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Правительству Украины нужно «предоставить приоритет» тепловым электростанциям, которые работают на украинском угле. Об этом 19 октября с трибуны Рады заявил депутат от фракции «Народный фронт» Михаил Бондарь, обращаясь к премьер-министру Владимиру Гройсману.

Knews.kg Уголь

«Если мы поднимем добыч своего угля, он будет лежать на складах, потому что завозят импортный — антрацит и газовую группу (углей). Почему не предоставить приоритет тем ТЭС, которые работают на угле собственной добычи?» — предложил Бондарь.

В свою очередь премьер Гройсман поддержал идею, чтобы ТЭС в первую очередь использовали украинский уголь марки «Г» (газовый), а уже потом импортный уголь.

«Мы должны на 100% перерабатывать и палить свой украинский уголь. А потом имеющийся дефицит компенсировать за счет импорта. Это правильно. Я поддерживаю идею, что мы в первую очередь должны палить украинский уголь марки «Г», потому что антрацит временно не добываем. Если нам не будет хватать марки «Г», будем его импортировать», — отметил Гройсман.

По его словам, министерство топлива и энергетики уже зарегистрировало соответствующий проект постановления, который уже вызвал критику. «Нам нужно подумать, каким образом не дискредитировать импортный уголь, тогда у нас будет ценовая конкуренция. Это постановление должно урегулировать этот вопрос», — считает премьер.

Кроме того, эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук сообщил, что в октябре Украина закупает уголь в США по цене более 130 долл за тонну.

«Цена угля уже пробила психологическую отметку в 100 долл и поставки оформляются по 110−120 долл. Уголь из США — более 130 долл. Логично, что импорт в Украину по итогам второго полугодия будет меньше, чем в первом полугодии 2018 (4,5 млн тонн)», — написал Корольчук на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, 18 октября внефракционный депутат Сергей Шахов обвинил правительство в том, что оно поставило на колени угольную отрасль Украины.

«Сегодня угольная отрасль практически стоит на коленях. Нет средств не только на развитие государственных шахт, нет даже на зарплату шахтерам, а шахтеры сегодня сидят под Верховной Радой с касками, сидят под кабмином с касками. Пожалуйста, Владимир Борисович, нужно добавить в этот бюджет и выделить средства на развитие наших украинских шахт и дать на гора украинский уголь. Хватит издеваться над шахтерами.

В прошлом году добыли 4 млн тонн угля, в этом году на гора дали всего-навсего 1 млн тонн, а можем давать 18 млн тонн угля», — рассказал Шахов.

Напомним, за первый квартал 2018 года Украина нарастила импорт каменного угля и антрацита на 53,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 7,4 млн тонн, сообщила Государственная фискальная служба Украины. В денежном выражении импорт угля на Украину за январь-апрель составил $1,43 млрд, что на 30,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Главным поставщиком угля на Украину остаётся Россия, на которую приходится 64,08% импорта. За первый квартал 2018 года Киев закупил российского угля на $643,58 млн. Поставки из США составили 28,7% украинского импорта ($288,4 млн), из Канады — 4,8% ($48,4 млн), из других стран — 2,39% ($24 млн).