Калуга, 19 октября, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Ученики старших классов и воспитанники воскресных школ Калужской области поделятся историями своих родственников, которые пострадали за веру в годы гонений на Русскую православную церковь. Конкурс творческих работ объявила Калужская епархия. Как сообщили 19 октября корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе епархии, мероприятие посвящёно 100-летию начала гонений на РПЦ.

Patriarchia.ru На церковно-научной конференции «100-летие начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь»

Конкурс проводится отделом по изучению истории епархии в ХХ веке и канонизации святых. Предусматривается только индивидуальное участие в подготовке творческих работ. Впрочем, старшеклассники могут посоветоваться со старшими членами семьи и педагогами.

Отмечается, что в круговорот исторических событий, нарушивших мирную и спокойную жизнь, попали многие семьи Калужской области. В первую очередь, репрессии коснулись представителей духовенства и православных мирян.

«Стойкость тех, кто не предал веру предков и сохранил православие, иногда ценой своей жизни, нужно помнить и чтить их память», — добавили в епархии.

Конкурс призван пробудить у старшеклассников интерес к изучению истории Отечества через прошлое своей семьи, семейные реликвии, привить любовь к своей семье, малой родине и православной России через светлые образы предков, сохранивших веру и пострадавших за Христа. Также творческий конкурс имеет своей целью сохранение памяти о своих родственниках, «показавших пример крепости и силы веры в годы, когда начались репрессии на духовенство и верующих — прихожан городских и сельских храмов».

Победители конкурса, который проводится по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента, будут награждены подарками и грамотами.