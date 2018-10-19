Асбест, Свердловская область, 19 октября, 2018, 14:18 — ИА Регнум. В свердловском городе Асбесте приостановлена работа одного из местных предприятий. Решение об этом приняло руководство завода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Жить стало чище

Ранее прокуратура выявила нарушения в работе предприятия. Выяснилось, что выбросы оксида углерода выше максимально возможных значений в 7,69 раз, к тому же разрешение на выбросы веществ в атмосферу менее чем через месяц прекращало своё действие. По факту нарушения условий спецразрешения на выбросы было возбуждено административное дело.

К настоящему времени на предприятии выявили недостатки в работе фильтров. Также заключены договоры на поставку газоанализирующих и фильтрующих устройств. После устранения нарушений завод снова откроется.