Киев, 30 марта, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Россия своими ударами по энергетическим объектам парализует Вооружённые силы Украины (ВСУ). Переброска резервов для украинских военных становится непосильной задачей, заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Они (РФ. — Прим. ред.) сейчас подготовили соответствующие резервы везде, вывели из строя энергетику, в том числе питание, которое идёт на железнодорожный комплекс», — рассказал Стариков в эфире YouTube-канала «Вышка».

Украинский эксперт отметил, что войны выигрываются экономикой, идеологией и логистикой, которую Россия успешно подрывает, уничтожая энергетику республики.

«Они хотят, чтобы мы не смогли перебрасывать резервы, мы не должны быть мобильны», — пояснил полковник.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на пятницу, 22 марта, Вооружённые силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар по объектам военной инфраструктуры Украины. При ударе использовались дроны, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Также сообщалось, что с 16 по 22 марта ВС РФ за неделю нанесли 49 ударов возмездия по военной инфраструктуре Украины в ответ на обстрелы российских территорий со стороны ВСУ и попытки прорыва российской границы. В ведомстве пояснили, что российские военные ударили по центрам принятия решений, аэродромам, ремонтным цехам вооружения и техники, складам воздушных и морских беспилотников, боеприпасов и базам материально-технического обеспечения ВСУ.

Кроме того, российские войска нанесли групповой высокоточный удар, в том числе с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал», по энергетической инфраструктуре Украины и объектам противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ 29 марта. В Минобороны отметили, что в результате удара все объекты были поражены.