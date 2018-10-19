Москва, 19 октября, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Госпрограмма «Охрана окружающей среды» в 2019—2021 годах сможет получить больше средств из федерального бюджета за счет поступлений от экологического сбора. Об этом заявил первый замминистра природы РФ Денис Храмов в ходе обсуждения финансирования госпрограммы на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

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Так, по его словам, финансирование программы из бюджета в 2019 году вырастет на 4,4 млрд рублей и составит 39,6 млрд рублей. Этому способствуют новые нормы финансирования — в частности, увеличение минимального размера оплаты труда и рост зарплат научных работников. Однако, отметил Храмов, основная причина роста объема выделенных средств в другом.

«Увеличение финансирования обусловлено прогнозируемым увеличением доходов федерального бюджета от экологического сбора. В свою очередь будут расти и размеры субсидий, которые будут передаваться субъектам для реализации проектов в области глубокой мусоропереработки», — отметил Храмов.

Так, в частности, согласно прогнозу, доходы от экологического сбора в 2019 году окажутся больше прогнозируемых на 2 млрд рублей. В 2020 году они вырастут еще на 2,5 млрд рублей, а в 2021 году — почти на 1 млрд рублей.