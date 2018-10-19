Сана, 19 октября, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Вице-президент Йемена Али Мохсен Салех обвинил Иран в поддержке терроризма в регионе, сообщает 19 октября Al Arabia.

Цитата из х/ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США «Виновен!»

Политик в первую очередь имел ввиду хуситов, контролирующих большую часть государства, включая столицу Сану. Салех добавил, что при поддержке Саудовской Аравии они и дальше будут уничтожать повстанцев.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.