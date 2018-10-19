Архангельск, 19 октября, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Из 549 объектов особого загрязнения, которые были обнаружены в приморских регионах России, 429 находятся в Арктической зоне. Речь, прежде всего, идет о затопленных судах. Об этом на конференции «Арктические проекты — сегодня и завтра» в Архангельске сообщил директор ФГБУ «ВНИИ «Экология» Сергей Фокин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Timinilya Мыс Тегетгофф. Земля Франца-Иосифа

«Мы готовим федеральную программу, которая позволила бы выделить средства и постепенно начать очистку этих территорий», — заявил Фокин, отметив, что проектно-сметной документации по очистке этих объектов еще нет, поэтому даже приблизительную стоимость работ назвать пока невозможно.

В списке «горячих точек» Арктики числятся объекты нескольких регинов: Мурманская и Архангельская области, Ненецкий АО, Республика Саха и Ямало-Ненецкий АО.

Важным проектом Сергей Фокин назвал незавершенный проект по очистке Земли Франца-Иосифа.

«Было ликвидировано 8 тысяч тонн отходов, работа проводилась по заданию президента РФ. К сожалению, по финансовым причинам пока не закончена. Мы планируем вернуться к ней в ближайшее время и завершить очистку этой территории», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в советские времена на архипелаге располагалась мощная военная база. Впоследствии она была свернута, а на островах оказались брошены 250 тысяч бочек с нефтепродуктами, около миллиона пустых бочек, а также старая техника (самолеты, автомобили, радарные станции и т.д.).

Добавим, что участники конференции отметили, что необходимо ввести запрет на утилизацию морских судов в водоохранной зоне. Пока этот вопрос законодательно не урегулирован.