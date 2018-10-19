Кемерово, 19 января, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Кемеровской области в текущем году появятся четыре новых угольных предприятия. Об этом сообщает NGS42.RU со ссылкой на правительство региона.

Уточняется, что будет введена в эксплуатацию шахта «7 Ноября-Новая» в Беловском районе. Запасы угляздесь оцениваются в 23,9 млн тонн. Второе предприятие — шахта «Сибирская» (также в Беловском районе). Третье предприятие откроется в Калтане — разрез «Чернокалтанский». Четвёртое — обогатительная фабрика «Шахта № 12» в Киселёвске.

По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, открытие этих предприятий даст региону 2700 новых рабочих мест.