Ярославль, 19 октября, 2018, 13:56 — ИА Регнум. В Ярославской области вводят институт сельских старост. Проект закона об этом внес в облдуму губернатор области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Проект закона обсудил комитет по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления областной думы. В настоящий момент института сельских старост нет, хотя на практике во многих деревнях и селах они работают. Закон предполагает установить их полномочия, права и гарантии деятельности.

Их кандидатуры предлагаются сходом граждан и передаются на утверждение в муниципальный совет. На содержание старост может быть предусмотрена оплата из бюджета — это компенсация проезда, бензина для личного транспорта, канцтовары и связь», — сообщил председатель комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления областной думы Эльхан Мардалиев.

В Ярославской области насчитывается более 4000 населенных пунктов с постоянно проживающими жителями. Любая деревня, не зависимо от числа проживающих, может выбрать своего старосту.

Староста — это не должностное лицо, а уполномоченный общественник. Глава не всегда может объехать все населенные пункты района, старосты на местах смогут оперативно сообщать ему об имеющихся проблемах, например, с расчисткой снега, вывозом мусора или освещением улиц», — сказал заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов.

Платить или не платить старостам — будет решать каждое конкретное сельское поселение.