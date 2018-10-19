Брюссель, 19 октября, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Между главой правительства России Дмитрием Медведевым и президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялось короткое общение перед началом пленарного заседания саммита «Азия — Европа» (АСЕМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

На кадрах опубликованной видеозаписи встречи видно, как политики двух стран пожимают друг другу руки, обмениваются короткими репликами, а затем совместно позируют на телекамеры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев возглавит делегацию России на саммите «Азия — Европа», который пройдет в Брюсселе с 18 по 19 октября. В мероприятиях саммита примут участие лидеры государств из Европы, Азии, а также Австралии и Новой Зеландии.

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