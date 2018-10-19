Тула, 19 октября, 2018, 13:47 — ИА Регнум. В возрасте 73 лет ушел из жизни житель Тулы Михаил Мартынов, известный в сети как герой мема «Бом-Бом». Об этом 18 октября сообщило издание «Тульские новости».

Кадр из видео «Дед Бом Бом «Ну ты индеец» Дед — БОМ БОМ эпизод-1». youtube.com Михаил Мартынов

Точная причина его смерти не называется. Мартынов скончался в своем доме ещё 16 октября, однако СМИ узнали об этом только сейчас. «Покойся с миром дед Бом-бом. Не слушать больше твоих шуток», «Очень жаль… Позитивный дедулька был…» — такие комментарий оставили под новостью пользователи сети.

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Напомним, ролики с Михаилом Мартыновым стали появляться на видеосервисах около 10 лет назад. В них он отпускал различные шутки и рассказывал анекдоты. В сети ему дали прозвище «Дед бом-бом».